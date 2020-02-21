Про це повідомляє російське агентство “ТАСС“.
“Ні, конкретної дати немає. До цього саміту необхідно чітко зрозуміти, якою мірою і як були реалізовані домовленості, досягнуті під час паризького саміту“, – заявив Пєсков.
Нагадаємо, що попередній саміт в “нормандському форматі“ за участю лідерів Німеччини, Росії, України і Франції пройшов 9 грудня 2019 року в Парижі.
Це була перша зустріч в “нормандському форматі“ за участю Володимира Зеленського, як Президента України.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.