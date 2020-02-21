Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що дати "нормандської зустрічі" не буде, поки не реалізовані "домовленості по Донбасу".

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС“.

“Ні, конкретної дати немає. До цього саміту необхідно чітко зрозуміти, якою мірою і як були реалізовані домовленості, досягнуті під час паризького саміту“, – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що попередній саміт в “нормандському форматі“ за участю лідерів Німеччини, Росії, України і Франції пройшов 9 грудня 2019 року в Парижі.

Це була перша зустріч в “нормандському форматі“ за участю Володимира Зеленського, як Президента України.