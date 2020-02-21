Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Ні, конкретної дати немає. До цього саміту необхідно чітко зрозуміти, якою мірою і як були реалізовані домовленості, досягнуті під час паризького саміту, заявив Пєсков.

Нагадаємо, що попередній саміт в нормандському форматі за участю лідерів Німеччини, Росії, України і Франції пройшов 9 грудня 2019 року в Парижі.

Це була перша зустріч в нормандському форматі за участю Володимира Зеленського, як Президента України.

  • За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
  • На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
  • Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
  • Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.