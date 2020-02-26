Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.
“Ми будемо розмовляти про терміни наступного саміту тільки коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, включаючи нормалізацію на землі і розмінування, і політичні питання, пов’язані з “формулою Штайнмайера”, і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі в законодавстві України”, – заявив Лавров.
Також в Росії вимагають, щоб перед наступною “нормандської зустріччю” був підписаний проект підсумкового документу.
“Ми будемо говорити про терміни саміту, коли підготуємо проект підсумкового документу і підпишемо проект підсумкового документу. Щоб не було знову вже в ході саміту (спроб – Ред.) руйнувати досягнуті домовленості”, – розповів Лавров.
За словами російського міністра перед останньою “нормандської зустріччю” в Парижі попередньо була досягнута домовленість про розведення сил уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі, проте Президент України Володимир Зеленський “переграв” цю домовленість вже по ходу самих переговорів.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.