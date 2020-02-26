Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

“Ми будемо розмовляти про терміни наступного саміту тільки коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, включаючи нормалізацію на землі і розмінування, і політичні питання, пов’язані з “формулою Штайнмайера”, і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі в законодавстві України”, – заявив Лавров.

Також в Росії вимагають, щоб перед наступною “нормандської зустріччю” був підписаний проект підсумкового документу.

“Ми будемо говорити про терміни саміту, коли підготуємо проект підсумкового документу і підпишемо проект підсумкового документу. Щоб не було знову вже в ході саміту (спроб – Ред.) руйнувати досягнуті домовленості”, – розповів Лавров.

За словами російського міністра перед останньою “нормандської зустріччю” в Парижі попередньо була досягнута домовленість про розведення сил уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі, проте Президент України Володимир Зеленський “переграв” цю домовленість вже по ходу самих переговорів.