Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що діалог між США та РФ є необхідним, і що він є в інтересах усього світу.

Про це повідомляє CNN.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що діалог між РФ та США все одно потрібен, попри недавню заяву президента США Джо Байдена, “яка шкодить відносинам двох держав” (йдеться про заяву Байдена, в якій він сказав, що Путін не може лишатися при владі — Ред.).

Пєсков вважає, що “особисті образи” залишать лише негативний слід у відносинах голів двох держав, проте перемовини між ними все одно необхідні. На думку прессекретаря президента РФ, діалог США і РФ є не лише в інтересах цих держав, а й в інтересах усього світу.

На думку Дмитра Пєскова, “рано чи пізно” США та Росії доведеться обговорювати питання стратегічної стабільності, безпеки та “інші питання, які лише ми (Сполучені Штати та Росія — Ред.) можемо обговорити”.