Про це повідомляє пресслужба поліції в Facebook.
Уточнюється, що автівка вибухнула на вулиці в Металургійному районі Кривого рогу.
Відзначається, що місцевий житель, який перебував у автомобілі, дістав вибухонебезпечний предмет, схожий на електричний детонатор, внаслідок чого стався вибух.
Крім того, правоохоронцями під час огляду особистих речей потерпілого також була знайдена тротилова шашка вагою у 200 грамів.
За фактом події порушено кримінальне провадження за статтею “незаконне поводження зі зброєю та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження”.
- У селі Дачне Біляївського району Одеської області в результаті вибуху поранення отримали п’ять осіб.