Про це повідомляє пресслужба поліції в Facebook.

Уточнюється, що автівка  вибухнула на вулиці в Металургійному районі Кривого рогу.

Відзначається, що місцевий житель, який перебував у  автомобілі, дістав вибухонебезпечний предмет, схожий на електричний детонатор, внаслідок  чого стався вибух.

Крім того, правоохоронцями під час огляду особистих речей потерпілого також була знайдена тротилова шашка вагою у 200 грамів.

За фактом події  порушено кримінальне провадження за статтею “незаконне поводження зі зброєю та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження”.