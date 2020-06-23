У Кривому Розі вибухнув автомобіль, через що одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє пресслужба поліції в Facebook.

Уточнюється, що автівка вибухнула на вулиці в Металургійному районі Кривого рогу.

Відзначається, що місцевий житель, який перебував у автомобілі, дістав вибухонебезпечний предмет, схожий на електричний детонатор, внаслідок чого стався вибух.

Крім того, правоохоронцями під час огляду особистих речей потерпілого також була знайдена тротилова шашка вагою у 200 грамів.

За фактом події порушено кримінальне провадження за статтею “незаконне поводження зі зброєю та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження”.