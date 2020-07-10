Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”.

“Кримське населення забезпечене водою. Ніяких проблем для кримського населення на сьогоднішній день не існує. Там вода є в достатній кількості для того, щоб населення нею користувалося. Те, що там немає води для промисловості — це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна — там обов’язково буде українська вода”, — зазначив Данілов.

“До того часу поки Крим не український, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивали свої Збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечені на 100%”, – додав він.

На відео з 2 год. 17 сек.