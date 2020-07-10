Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”.
“Кримське населення забезпечене водою. Ніяких проблем для кримського населення на сьогоднішній день не існує. Там вода є в достатній кількості для того, щоб населення нею користувалося. Те, що там немає води для промисловості — це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна — там обов’язково буде українська вода”, — зазначив Данілов.
“До того часу поки Крим не український, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивали свої Збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечені на 100%”, – додав він.
На відео з 2 год. 17 сек.
- Раніше повідомлялося, що російський віце-прем’єр Криму Юрій Гоцанюк заявляє, що населення анексованого Криму гостро потребує якісної питної води.
- Шмигаль зробив неоднозначну заяву про те, що Україна повинна подавати воду в Крим “тому що там живуть українці”.
- Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився від своїх слів з приводу того, що на територію незаконно анексованого півострова Крим варто відновити подачу води.
- Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Шість років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.