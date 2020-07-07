Covid-19 Україна

оновлено 07.07.2020 о 13:01

Всього:

49607(+564)

Хворіють:

26131(+564)

Вилікувались:

22193(+490)

Померло:

1283(+21)

14:47 У Києві через витік газу евакуювали мешканців багатоповерхівки
14:42 У Криму окупанти затримують кримських татар
Партнерський матеріал
14:32 10-12 липня в Івано-Франківській області стартують екстремальні 32-годинні перегони IF-race
14:29 Українці, яких не впустили в Грецію, повернуться сьогодні додому
14:26 Дубінський створив затор на Південному мосту, знімаючи ролик для своєї передвиборної кампанії
14:11 Нардепка звернулась до ДБР з вимогою відкрити справу через політичний тиск на Смолія
13:53 Буславець пояснила, чому зміцнилася зелена електроенергія
13:48 У Новій Зеландії продовжаться зйомки серіалу «Володар перснів»
13:20 Суд дозволив називати Шарія «кремлівським проєктом» і блогером, якого «використовують його російські господарі», – Лещенко
13:14 Буславець заявила, що вона народжена під знаком риб, тому вірить інтуїції і так підбирає кадри
13:12 Періс Ґілтон йде в президенти
Партнерський матеріал
12:57 Що українці стали частіше купувати у червні
12:53 У Росії за підозрою в держзраді затримали ексжурналіста «Комерсанта»
12:48 У Франції сформували новий уряд
12:06 Далай-лама випустив дебютний альбом
12:03 Мадонна опублікувала відверте фото з милицею
12:01 Помпео порівняв дії Китаю з цензурою в романі Оруелла
11:55 В Україні дев’ять областей не готові до послаблення карантину
11:37 США розглядають можливість блокування TikTok, – Помпео
11:27 У президента Бразилії піднялася температура, він здав тест на коронавірус
11:13 «Слуга народу» Ірина Верещук розповіла про свої взаємини з оточенням Медведчука
10:55 У Росії після виплат на дітей зросли продажі недорогих смартфонів
10:43 Ще два пункти на кордоні з Білоруссю відновили роботу, – ДПСУ
10:14 7 липня: які свята відзначають в Україні та світі
10:03 У Києві за добу коронавірус виявили у 63 людей
10:00 Британія виділила 100 тис. фунтів на допомогу постраждалим від повеней в Україні
09:38 Сьогодні на більшій частині території України очікуються зливи і шквали
09:20 Зустріч лідерів «нормандської четвірки» може відбутися вже у серпні, – віцепрем’єр Резніков
08:57 Нардепка від СН Верещук визнала, що використовувала проти Порошенка заяву Путіна
08:43 Ніч на 5 липня у Києві була найтеплішою за 140 років
08:15 Сьогодні – ЗНО з англійської мови

У Криму окупанти затримують кримських татар

Спецслужби російських окупантів знову проводять незаконні обшуки і затримання кримських татар у тимчасово анексованому Криму.

Вівторок, 7 липня 2020, 14:42

Про це повідомили у правозахисній організації “Кримська солідарність”.

Уточнюється, що обшуки проходять в кількох місцях у Бахчисарайському районі – в селі Білокам’янка у Сейрана Хайретдінова, в селі Залізничне у Аліма Суфьянова, в селі Курци у Ісмета Ібрагімова і в селі Жовтневе у Еміля Зіядинова.

На місці працюють такі спецслужби окупантів, як ФСБ, ОМОН і спеціальний підрозділ Росгвардії “Беркут”.

За словами заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової, в даний момент вже затримано шістьох кримських татар.

“Швидше за все, всіх чекає сумнозвісна стаття 205.5 УкрФА. Зараз вони утримуються в відділенні ФСБ в Сімферополі. Вже 67 кримських татар затримані за статтею 205.5 КК РФ з новими затриманими. Їх всіх намагаються видати за терористів”, – написала вона.

Фото: Facebook/Эмине Джапарова

Фото: Facebook/Эмине Джапарова

Фото: Facebook/Эмине Джапарова

Фото: Facebook/Эмине Джапарова

Також про затримання повідомила омбудсмен Людмила Денисова в своєму Telegramканалі.

За її словами, обшуки і затримання в оселях громадян України відбулися рано вранці і суперечать всім міжнародним правилам.

Теги: ФСБ, анексія Криму, Крим, кримські татари, обшуки

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись