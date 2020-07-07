У Криму окупанти затримують кримських татар

Спецслужби російських окупантів знову проводять незаконні обшуки і затримання кримських татар у тимчасово анексованому Криму.

Про це повідомили у правозахисній організації “Кримська солідарність”.

Уточнюється, що обшуки проходять в кількох місцях у Бахчисарайському районі – в селі Білокам’янка у Сейрана Хайретдінова, в селі Залізничне у Аліма Суфьянова, в селі Курци у Ісмета Ібрагімова і в селі Жовтневе у Еміля Зіядинова.

На місці працюють такі спецслужби окупантів, як ФСБ, ОМОН і спеціальний підрозділ Росгвардії “Беркут”.

За словами заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової, в даний момент вже затримано шістьох кримських татар.

“Швидше за все, всіх чекає сумнозвісна стаття 205.5 УкрФА. Зараз вони утримуються в відділенні ФСБ в Сімферополі. Вже 67 кримських татар затримані за статтею 205.5 КК РФ з новими затриманими. Їх всіх намагаються видати за терористів”, – написала вона.

Також про затримання повідомила омбудсмен Людмила Денисова в своєму Telegram–каналі.

За її словами, обшуки і затримання в оселях громадян України відбулися рано вранці і суперечать всім міжнародним правилам.