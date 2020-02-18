В окупованому Криму російські силовики затримали підлітків, які нібито займалися підготовкою теракту в навчальних закладах.

Про це повідомила в Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

“В тимчасово окупованій Керчі ФСБ затримала двох неповнолітніх місцевих мешканців 2003 та 2004 року народження, які начебто готували терористичний акт у двох закладах освіти цього міста”, — розповіла Денісова.

Українська сторона досі не отримала офіційної інформації про підстави затримання українських громадян, їхні особисті дані та процесуальний статус. Денісова звернулася до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні відомості про затриманих громадян і перевірити дотримання їх прав на належне утримання, справедливий суд і захист.