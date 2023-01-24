На території тимчасово окупованого Криму триває мобілізація, росіяни знімають мобілізаційне бронювання з економістів та IT-фахівців.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

На кожному підприємстві існує мобілізаційна бронь фахівців, що не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується фінансистів та IT-фахівців. Відтак, всім цим категоріям почали приходити повістки до військкоматів півострова.

У ЦНС зауважили, що зараз росіяни проводять активну мобілізацію до своєї армії саме на українських територіях.

Також у ЦНС нагадали, що раніше в межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни призвали до армії співробітників так званого МНС. Крім цього, до лав ворожої армії призвали рятівників в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.

Зазначимо, що раніше українська розвідка повідомляла, що з огляду на масштаби мобілізації, Російська Федерація намагається створити двохмільйонну армію.

У розвідці зазначили, що під час першої хвилі мобілізації до Збройних сил РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

Відтак, воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. Тобто до ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористці створити стратегічні резерви.

За інформацією розвідки, в Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресорка, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо, що в Російській Федерації вирішили підвищити призовний вік, відтак вже навесні цього року на строкову службу в російську армію збираються призивати громадян віком до 30 років.

За словами голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, підвищення призовного віку в Росії триватиме від 1 до 3 років, сам процес відбуватиметься поетапно.

Картаполов зазначив, що до початку весняного призову кожен військкомат має зʼясувати, скільки людей у нього потрапляють під нові вимоги, та привести ці дані у відповідність до військових завдань.

Раніше, наприкінці травня минулого року, Держдума ухвалила відразу в трьох читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в Росії. За кілька днів президент РФ Володимир Путін підписав закон про приймання до армії на контракт осіб віком до 65 років.