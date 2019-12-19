Про це повідомили в громадській організації “Кримська правозахисна група”.
“Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в’їзді в Крим вручили українцеві, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в’їжджати на територію РФ, в тому числі в окупований Росією Крим”, — повідомили правозахисники в фейсбук, додавши до посту фото відповідного документа.
Як зазначають правозахисники, дії представників окупаційної “влади” порушують міжнародні угоди.
“Такі дії представників окупаційної влади Криму порушують Статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод — “Свобода пересування “, а також і Статтю 8 самої Конвенції — “Право на повагу до приватного та сімейного життя”, — наголосили в організації .
- Як повідомлялося раніше, 18 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену українську резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна”, яка, зокрема, засуджує дії РФ, пов’язані з арештами кримських активістів за звинуваченням у тероризмі.
- Також була прийнята резолюція, що закликає РФ, як державу-окупанта, вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.