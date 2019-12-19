Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації не пропустили на територію окупованого Криму громадянина України, заборонивши йому в'їзд на 34 роки.

Про це повідомили в громадській організації “Кримська правозахисна група”.

“Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в’їзді в Крим вручили українцеві, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в’їжджати на територію РФ, в тому числі в окупований Росією Крим”, — повідомили правозахисники в фейсбук, додавши до посту фото відповідного документа.

Як зазначають правозахисники, дії представників окупаційної “влади” порушують міжнародні угоди.

“Такі дії представників окупаційної влади Криму порушують Статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод — “Свобода пересування “, а також і Статтю 8 самої Конвенції — “Право на повагу до приватного та сімейного життя”, — наголосили в організації .