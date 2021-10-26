Окупаційна влада в Криму вкотре провела масові затримання. І звинувтаила кримськотатарських активістів та журналістів у порушенні закону. Представництво президента України в АРК засуджує такі дії.

Про це повідомила правозахисна група “Кримська солідарність”.

У понеділок, 25 жовтня, під будівлею так званого Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб.

Активісти зібралися, щоб почути адвокатів, які по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір”.

Їх звинуватили в порушеннях правил поведінки при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, а також в порушенні санітарних протиепідеміологічних норм.

Затриманих доправили до відділу поліції Центрального району Сімферополя.

Серед затриманих, зокрема, були й координатор “Кримської солідарності” Ділявер Меметов та кореспонденти “Кримської солідарності — Зідан Аджікелямов, Руслан Параламов і Длявер Ібрагімов.

Згодом адміністративний протокол за “непідкорення поліції” склали й на адвоката Едема Семедляєва. Він приїхав до поліційного відділу для надання юридичної допомоги затриманим під судом кримським татарам.

Пізніше усі затримані біля будівлі суду у Сімферополі активісти, журналісти та адвокат були доставлені до ІТТ у різних регіонах окупованого півострова.

У Представництві президента України в АРК засуджують такі дії російських силовиків стосовно кримськотатарських активістів, журналістів та адвоката.

Зокрема в представництві наголосили, що затримання Едема Семедляєва – є прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності та позбавлення права на захист затриманих.

“Представництво засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму з обмеження свободи слова, зокрема затримання українських громадян та перешкоджання журналістській та професійній адвокатській діяльності”, – йдеться в заяві.