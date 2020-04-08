У Конституційному суді України зробили висновок, що перенесення до Харкова передбачає обмеження певних конституційних прав.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба суду.

“В оприлюдненому тексті законопроекту № 3300 про зміни до Закону України “Про Конституційний Суд України” не враховано пропозицій Конституційного Суду, зате передбачено суттєві обмеження певних конституційних прав. Конституційний Суд України не схвалює спроб необґрунтованих законодавчих змін, які можуть погіршити права людини в Україні” , – йдеться в заяві.

Водночас наголошується, що згідно з аналізом проекту про перенесення суду не враховано комплексний підхід з приводу пропозицій КСУ, наданих в Раду, однак передбачені значні обмеження прав.

В КСУ наголошують, що рішення про перенесення органу повинні прийматися аргументовано і після проведення відповідних фахових дискусій із залученням незалежних експертів, включаючи представників Венеціанської комісії.

“Рішення повинне бути обумовлено захистом прав і свобод людини, в тому числі юридичних осіб, що випливає з Конституції України і рішень Конституційного Суду України”, – сказано у відповіді КСУ.