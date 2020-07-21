У курортному місті Бердянську Запорізької області посилять карантин через спалах коронавірусу в санаторії.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОДА.

“У санаторії “Арктика” захворіло шість відпочиваючих. До цього, з 11 до 15 липня захворіло дев’ять медиків”, – заявив в.о. директора обласного лабораторного центру МОЗ Роман Терехов.

У місті Бердянську вирішили посилити протиепідемічні заходи. Зокрема, буде посилена дезінфекція громадського транспорту і в громадських місцях.

Також в місті будуть перевірені на коронавірус всі медики, які можуть працювати з підтвердженими випадками захворювання. Всіх пацієнтів і медперсонал санаторію “Арктика” перевірять додатково.

“За результатами проведеного обстеження пацієнтів і медичних працівників санаторію “Арктика”, в разі необхідності, вжити заходів щодо припинення прийому відпочиваючих в зазначений санаторій на 14 днів з моменту ізоляції останнього хворого для проведення всіх необхідних протиепідемічних заходів”, – сказано в повідомленні.