Про це повідомляє місцеве видання “НикВести” з посиланням на заяву головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлани Федорової.

Зараз в Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває чотири пацієнти з підтвердженим тестом на коронавірус. Одного з них 18 липня перевели до реанімації.

“Там (в Рибаківці, – ред.) позитивних багато і багато контактних. Звичайно, лабораторний центр знає, (віце-губернатор області Олександр) Трайтлі знає, її закривати треба було ще чотири дні тому. В Рибаківку краще не їздити і не спілкуватися з тими, хто там був”, – сказала Світлана Федорова.

Нагадаємо, що 29 червня голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник провів перевірку курортної зони в Рибаківці і заявив, що місцеві підприємці та відпочиваючі не дотримуються карантинних норм.

Фото: “НикВести”