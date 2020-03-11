У Києві немає зареєстрованих випадків коронавірусу, але в Олександрівській лікарні є підозри

“У двох жителів Китаю, знятих з рейсу на Дубаї, коронавірус не підтвердили”, – сказав співрозмовник видання.
Рівночасно у четвер Олександрівську лікарню Києва чекає позапланова перевірка з МОЗ, лікарі пов’язують це з великою кількістю пацієнтів з не грипозною пневмонією.
Про це Буквам повідомили лікарі на умовах анонімності.
Вони не виключають, що серед пацієнтів можуть виявитися хворі з коронавірусом, але тестів в лікарні до середи не було.
“Завідувач сказав, що у них багато людей з важкою пневмонією незрозумілою, але не грипозною. Сьогодні туди привезли тести на коронавірус. Так що, карантин в Україні, може, і не просто так оголосили. Не хочуть сіяти паніку завчасно”, – сказав співрозмовник.
Ще два лікарі розповіли, що в лікарні з вихідних ходили чутки про підтверджений коронавірус у пацієнта.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
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Останній раз ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.