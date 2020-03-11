Ексклюзив
22:09 «Лєна і Тамара» з Вінниці могли зіпсувати фреску в Ватикані ще 15 років тому
21:39 У Кабміні очікують, що поширення коронавірусу до літа піде на спад
21:24 У штаті Нью-Йорк створять «зону стримування» COVID-19
Ексклюзив
21:17 У Києві немає зареєстрованих випадків коронавірусу, але в Олександрівській лікарні є підозри
20:56 Іран передасть Україні «чорні скриньки» збитого літака
20:44 Карантин через коронавірус: як працює київське метро
20:08 Емілі Ратаковскі з'явилася на телешоу в наряді від українського дизайнера
19:42 Очільник Міноборони: Адаптація ЗСУ до стандартів НАТО – найближчим часом недосяжна мета
19:21 Понад 1700 хворих: Франція готується до третьої стадії епідемії коронавірусу
19:20 Путін заявив, що США хочуть забезпечити Україну коштом Росії
19:00 Україна входить у світову економічну кризу міцнішою, ніж у 2008 році, — Шмигаль
18:58 Tesla побудує в США гігафабрику
18:40 Тест-системи для виявлення коронавірусу скерували у 8 областей України
18:36 Шмигаль: Обмеження пересувань всередині України через коронавірус –далекий крок
18:32 В Індії під час фестивалю Холі спалили «демона коронавірусу»
18:31 Microsoft зупинила роботу пов’язаного з Росією великого ботнету
18:06 Європі загрожує економічна криза рівня 2008 року, якщо не вжити заходів, – Євроцентробанк
17:55 Українець намагався нелегально вивезти до Польщі медичні маски на 356 тис. грн
17:45 У Запоріжжі шпиталізували жінку з підозрою на коронавірус
17:31 На КПВВ Майорськ померла українка
17:26 Гурт «Время и Стекло» оголосив про розпад і анонсував прощальний тур
16:48 На честь Леді Гаги назвали новий вид цикад
16:42 МЗС висловило Росії протест через затриманя в Бахчисараї
16:15 Google просить співробітників працювати з дому

У Києві немає зареєстрованих випадків коронавірусу, але в Олександрівській лікарні є підозри

Зареєстрованих випадків коронавірусу в Києві немає. Про це Буквам повідомили в КМДА.

Середа, 11 березня 2020, 21:17

“У двох жителів Китаю, знятих з рейсу на Дубаї, коронавірус не підтвердили”, – сказав співрозмовник видання.

Рівночасно у четвер Олександрівську лікарню Києва чекає позапланова перевірка з МОЗ, лікарі пов’язують це з великою кількістю пацієнтів з не грипозною пневмонією.

Про це Буквам повідомили лікарі на умовах анонімності.

Вони не виключають, що серед пацієнтів можуть виявитися хворі з коронавірусом, але тестів в лікарні до середи не було.

“Завідувач сказав, що у них багато людей з важкою пневмонією незрозумілою, але не грипозною. Сьогодні туди привезли тести на коронавірус. Так що, карантин в Україні, може, і не просто так оголосили. Не хочуть сіяти паніку завчасно”, – сказав співрозмовник.

Ще два лікарі розповіли, що в лікарні з вихідних ходили чутки про підтверджений коронавірус у пацієнта.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

  • Останній раз ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

    В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

    Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.

    • В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
    • Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!