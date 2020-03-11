У Києві немає зареєстрованих випадків коронавірусу, але в Олександрівській лікарні є підозри

Зареєстрованих випадків коронавірусу в Києві немає. Про це Буквам повідомили в КМДА.

“У двох жителів Китаю, знятих з рейсу на Дубаї, коронавірус не підтвердили”, – сказав співрозмовник видання.

Рівночасно у четвер Олександрівську лікарню Києва чекає позапланова перевірка з МОЗ, лікарі пов’язують це з великою кількістю пацієнтів з не грипозною пневмонією.

Про це Буквам повідомили лікарі на умовах анонімності.

Вони не виключають, що серед пацієнтів можуть виявитися хворі з коронавірусом, але тестів в лікарні до середи не було.

“Завідувач сказав, що у них багато людей з важкою пневмонією незрозумілою, але не грипозною. Сьогодні туди привезли тести на коронавірус. Так що, карантин в Україні, може, і не просто так оголосили. Не хочуть сіяти паніку завчасно”, – сказав співрозмовник.

Ще два лікарі розповіли, що в лікарні з вихідних ходили чутки про підтверджений коронавірус у пацієнта.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.