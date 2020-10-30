30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп людей та протаранив декілька припаркованих автомобілів.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Києва.

За попередніми даними, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в’їхав у натовп людей. Потім авто виїхало на проїжджу частину, протаранило щонайменше 4 авто і зупинилося.

Внаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще троє отримали важкі травми. Їх негайно ушпиталили.

На місці ДТП працюють патрульні та слідчо-оперативна група. Відомо, що водій Land Rover був тверезим. Рух вулицею Хрещатик перекритий.

Поліція опублікувала моторошне відео моменту ДТП.

Раніше очевидці у Facebook опублікували кадри з місця подій та повідомляли, що водій поводив себе неадекватно.