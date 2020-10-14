У середу, 14 жовтня, у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії "УДАР". Молодого хлопця негайно ушпиталили.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва та лідер “УДАРу” Віталій Кличко.

За словами політика, постраждалий Станіслав роздавав агітаційні газети на одній із вулиць столиці. В якийсь момент до нього підійшов невідомий чоловік. Він поводив себе агресивно та чіплявся до інших волонтерів. У момент, коли хлопець відвернувся, зловмисник дістав ножа та наніс йому проникливе поранення в шию.

Кличко додав, що постраждалий є учасником АТО/ООС. Зараз його стан оцінюють як критичний. Хлопець перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень.

“Лікарі борються за його життя. Поліція спрацювала оперативно. Нападника затримали, тривають слідчі дії”, – написав Кличко.