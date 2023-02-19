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Instagram-блогерка mari___my_ray розповіла, що вони з чоловіком, котрий був за кермом, прямували з МРЕВ, звідки забрали її іменні номери “MY RAY”.За словами блогерки, її чоловіка побили настільки сильно, що двічі викликали “швидку”.
Поліція зупинила авто, за її словами, “за недотримання безпечної дистанції щодо інших машин”, поліціянти попросили надати документи.
“Ми попросили показати відеофіксатор з їхнього авто, тоді вони залізли в машину рукою, відчинили двері і почали кричати: “виходь з машини”. Вони буди агресивно налаштовані, тож я ввімкнула камеру. На відео видно, як я підходжу і прошу показати відео з їхньої машини, на що мене штовхають, а чоловіка починають заламувати”, – повідомила свою версію блогерка.
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На оприлюдненому відео поліціянт намагається відгородити жінку рукою, закликаючи не підходити до проїзної частини, натомість повернутись на узбіччя. На що її чоловік викрикує “не чіпай її руками”, після чого починається затримання, якому опирається кермувальник.
Жінка заявила про “сильне побиття” правоохоронцями – настільки, що чоловікові довелось “двічі викликати швидку“, а їй самій “вкололи знеболювальне“.
Проте, згодом, перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький також опублікував відео, вже з нагрудних камер поліціянтів. Оприлюднене відео містить запис зокрема й з камери пасажирки, котре вона публікувала для своїх підписників. На ньому авторка схвально реагує на стиль кермування свого чоловіка.
Він зауважив, що сталась ситуація, коли вирішили “скористатись публічністю, аби виправдати свою поведінку і свої порушення”. За його словами, можливо, в інших випадках, це могло б дійсно допомогти і в усьому б звинуватили б звичайних службовців, проте не цього разу.
Білошицький зазначив, що водій рухався з явним перевищенням швидкості та здійснив низку порушень, зокрема й недотримання дистанції з іншими авто. Він описав детально що передувало зупинці та, згодом, затриманню, наголошуючи, зокрема на поведінці кермувальника та блогерки. Окрім цього, він зауважив на деталі з якої розпочався конфлікт.
Поліціянт тильною стороною руки (посилається на відео) намагався відгородити жінку від проїжджої частини та віддалити на безпечну дистанцію. Водночас чоловік, замість того, щоб самому їй зробити додаткове зауваження і сказати відійти, одразу здійснив напад на поліціянта і надалі здійснював протидію затриманню та наніс тілесні ушкодження патрульному в процесі, зазначив Білошицький.
“Наразі порушника затримано в порядку статті 208 КПК України. Ним займаються слідчі”, – йдеться у дописі.
У Нацполіції повідомили, що керманича зупинили “за порушення правил дорожнього руху”. Та зауважили, що при спілкуванні з правоохоронцями чоловік агресивно себе поводив та скоїв напад на поліціянта.
Вчора, близько 12 години на вулиці Академіка Заболотного працівники патрульної поліції міста Києва за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль BMW під керуванням 35-річного місцевого мешканця”, – заявили у пресслужбі.
Під час спілкування з поліціянтами чоловік поводив себе “зухвало та агресивно, а далі штовхнув і вдарив поліцейського”. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. Порушника поліціянти затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі територіального управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків. Фігуранту загрожує до п‘яти років ув‘язнення”, – повідомили у Нацполіції.
Згодом суд має обрати кермувальнику запобіжний захід, досудове розслідування триває.
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