18 лютого на вулиці Академіка Заболотного поліціянти зупинили водія BMW та висунули звинувачення у порушенні низки правил дорожнього руху. Згодом повідомили про підозру за опір працівникам поліції. Водночас дружина водія, записуючи відео для понад 200 тисяч підписників в Instagram, заявила про скоєння нападу з боку правоохоронців. Кожна зі сторін озвучила власну причину інциденту.

Про це повідомляють #Букви.

Instagram-блогерка mari___my_ray розповіла, що вони з чоловіком, котрий був за кермом, прямували з МРЕВ, звідки забрали її іменні номери “MY RAY”.За словами блогерки, її чоловіка побили настільки сильно, що двічі викликали “швидку”.

Поліція зупинила авто, за її словами, “за недотримання безпечної дистанції щодо інших машин”, поліціянти попросили надати документи.

“Ми попросили показати відеофіксатор з їхнього авто, тоді вони залізли в машину рукою, відчинили двері і почали кричати: “виходь з машини”. Вони буди агресивно налаштовані, тож я ввімкнула камеру. На відео видно, як я підходжу і прошу показати відео з їхньої машини, на що мене штовхають, а чоловіка починають заламувати”, – повідомила свою версію блогерка.

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На оприлюдненому відео поліціянт намагається відгородити жінку рукою, закликаючи не підходити до проїзної частини, натомість повернутись на узбіччя. На що її чоловік викрикує “не чіпай її руками”, після чого починається затримання, якому опирається кермувальник.

Жінка заявила про “сильне побиття” правоохоронцями – настільки, що чоловікові довелось “двічі викликати швидку“, а їй самій “вкололи знеболювальне“.

Проте, згодом, перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький також опублікував відео, вже з нагрудних камер поліціянтів. Оприлюднене відео містить запис зокрема й з камери пасажирки, котре вона публікувала для своїх підписників. На ньому авторка схвально реагує на стиль кермування свого чоловіка.

Він зауважив, що сталась ситуація, коли вирішили “скористатись публічністю, аби виправдати свою поведінку і свої порушення”. За його словами, можливо, в інших випадках, це могло б дійсно допомогти і в усьому б звинуватили б звичайних службовців, проте не цього разу.

Білошицький зазначив, що водій рухався з явним перевищенням швидкості та здійснив низку порушень, зокрема й недотримання дистанції з іншими авто. Він описав детально що передувало зупинці та, згодом, затриманню, наголошуючи, зокрема на поведінці кермувальника та блогерки. Окрім цього, він зауважив на деталі з якої розпочався конфлікт.

Поліціянт тильною стороною руки (посилається на відео) намагався відгородити жінку від проїжджої частини та віддалити на безпечну дистанцію. Водночас чоловік, замість того, щоб самому їй зробити додаткове зауваження і сказати відійти, одразу здійснив напад на поліціянта і надалі здійснював протидію затриманню та наніс тілесні ушкодження патрульному в процесі, зазначив Білошицький.