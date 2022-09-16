В Києві попрощалися з бійчинею Ольгою Сімоновою, яка зреклася російського громадянства

У Києві попрощалися з військовослужбовицею 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Ольгою Сімоновою на псевдо “Сімба”, яка зреклася російського громадянства заради України.

Про це повідомляють #Букви.

Бійчиня підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині. Після збройної агресії РФ у 2014 році Сімонова відмовилася від російського громадянства та стала на захист України.

Прощання відбулося у Києві на Байковому кладовищі. Попрощатися з Ольгою прийшли інші українські захисники та близькі.

Нагадаємо, що Сімонова народилася та жила в Челябінську, за фахом – інженерка, була майстром спорту та кандидатом у майстри одразу з кількох видів спорту, від карате до скелелазіння. Вона зауважувала, що до 2014 року не цікавилася політикою, проте коли дізналася про війну на Донбасі, обурилася, зібрала речі й купила квиток до Києва в один бік.

Після того, як Сімонова оселилась в Україні, спілкування з близькими дівчини у РФ зійшло нанівець. Відмова від російського громадянства була для неї принциповою. Ольга відправила усі російські документи разом із паспортом поштою – рекомендованим листом до РФ.