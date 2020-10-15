В Києві раптово обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги

У Дніпровському районі Києва обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги в середині. На щастя, спрацювала система аварійного гальмування.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Подія сталася в одному з житлових будинків на вулиці Літинської. На спецлінію 103 повідомили, що киянка у своїй квартирі втратила свідомість, хрипіла, а з рота йшла піна. Лікарі негайно вирушили за вказаною адресою.

Медиків зустріла мати хворої та її 10-річна донька. Жінку оглянули та вирішили ушпиталити.

Лікарі швидкої допомоги разом із хворою скористалися ліфтом. На рівні п’ятого поверху він почав стрімко падати. На другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування. Медики та хвора фізично не постраждали.

На місце події викликали рятувальників. Поки лікарів евакуйовували з ліфта, пацієнтку передали іншій бригаді медиків.