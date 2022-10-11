Про це повідомляє пресслужба ДТЕК “Київські електромережі” та Київської ОВА.
Зазначається, що для того, аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК “Укренерго” з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.
Починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК “Київські електромережі” на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами й часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.
Переглянути часи відключення електроенергії в області можна за посиланням.
Нижче наведений графік відключень у Києві на 11 жовтня.
Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних атак Росії по Україні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У Києві зокрема у деяких районах зникло світло. Мер міста Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.
- За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.
- Вранці 10 жовтня російські військові здійснили обстріл чотирьох районів Києва. У центрі столиці руйнувань зазнали зокрема, парк Шевченка та дитячий майданчик.