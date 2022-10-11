Починаючи з 10 вересня у столиці та Київській області запроваджують графік погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК “Київські електромережі” та Київської ОВА.

Зазначається, що для того, аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК “Укренерго” з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.

Починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК “Київські електромережі” на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами й часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Переглянути часи відключення електроенергії в області можна за посиланням.

Нижче наведений графік відключень у Києві на 11 жовтня.

Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних атак Росії по Україні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У Києві зокрема у деяких районах зникло світло. Мер міста Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.