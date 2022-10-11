Про це повідомляє пресслужба ДТЕК “Київські електромережі” та Київської ОВА.

Зазначається, що для того, аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК “Укренерго” з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.

Починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК “Київські електромережі” на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами й часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Переглянути часи відключення електроенергії в області можна за посиланням.

Нижче наведений графік відключень у Києві на 11 жовтня. 

Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних атак Росії по Україні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У Києві зокрема у деяких районах зникло світло. Мер міста Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.