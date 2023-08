Медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві в серпні збільшилася на 10%, на 2-кімнатну на 7% і на 3-кімнатну на 5% в порівнянні з липнем.

Ріст цін повʼязаний в першу чергу з сезонністю. Серпень – традиційно високий сезон. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо – попит зростає, а разом з ним і ціна. Зменшення кількості обстрілів столиці в порівнянні, наприклад з травнем, або минулою осінню, також сприяє відновленню ринку.

“Минулого місяця мені підняли вартість оренди на 2000 грн, але я вважаю, що це нормально, адже моя квартира в центрі міста дійсно вартує більшого в порівнянні з довоєнним рівнем. Тож я з розумінням ставлюся до цього. Ринок потроху відновлюється, життя продовжується і це добре”, – розказує Віталій, ІТвець, військовий.

Варто зазначити, що оренда у Львові не виросла за останній місяць та сезонність на неї поки не вплинула. Але ціни все ще залишаються вищими ніж в столиці на однокімнатні квартири, вже зрівнялася на 2-кімнатні, і є меншою на 3-кімнатні ніж в Києві на 8 500 грн в місяць.

Отже, медіана цін на оренду в Києві

1-кімнатна – 11 000 грн

2-кімнатна – 16 000 грн

3-кімнатна – 27 500 грн

Медіана цін на оренду у Львові

1-кімнатна – 15 000 грн

2-кімнатна – 16 000 грн

3-кімнатна – 19 000 грн

Ми продовжуємо слідкувати за тим, як ринок оренди змінюється від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Статистику за всі попередні місяці можна знайти в нашому телеграмі або інстаграмі

FYI: Bird – найпопулярніший застосунок пошуку оренди квартир у Києві, Лондоні та Львові. Головна перевага Bird — зручна карта, на якій і відбувається весь пошук квартир для оренди. Основою роботи застосунку є агрегація усіх оголошень, які доступні на ринку оренди. Застосунок має 400 000 користувачів у App Store з оцінкою 4.9 балів з 5. Отримав дві премії Red Dot у 2019 році, а Лондонський додаток отримав відзнаку #1 Product of the Day and Week на Product Hunt у червні 2022 року. Також bird отримав $50 000 від Google Startup Fund — фонду підтримки українських стартапів.