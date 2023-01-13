В Києві розгорнули найбільший "Пункт незламності" на базі маркет-моллу "Даринок", що біля станції метро "Лісова", де можуть розміститися понад 1000 осіб.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у Telegram.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, з-поміж інших “Пунктів незламності” він вирізняється не лише своїм масштабом, а й своєю автономністю та комфортом. Він оснащений декількома дуже потужними генераторами, які поєднані в одну мережу для забезпечення безперебійного електропостачання.

Крім цього, в достатній кількості є власні запаси питної й технічної води. Також створені окремі зони дня роботи та навчання. Пункт оснащений телебаченням, де транслюється телемарафон “Єдині новини”, аби люди залишалися поінформовані про події в країні.

Для дітей в окремих локаціях включають мультфільми. А ще для малят є чимала ігрова зона з іграшками, батутами.

“Тобто “Пункт незламності” розрахований на всі вікові категорії мешканців. Я вважаю, що він дуже функціональний і зроблений для людей!” – сказав Сергій Попко.

Цей “Пункт незламності” розгорнули на базі маркет-моллу “Даринок”, що біля станції метро “Лісова”. Він розрахований на понад 1000 місць, але, в разі необхідності, може прийняти й в кілька разів більше мешканців Києва. Також сюди можна приходити з домашніми улюбленцями. З ними можна не лише перебувати в самому пункті, але й грати з ними, адже для чотирилапих окремо створили зону для вигулу.

Також тут можна скористатися супутниковим інтернетом, який забезпечує мережа з семи Starlink. Автономне електропостачання гарантують 7 генераторів, сукупною потужністю 2 МВт. Тож навіть під час відсутності електроенергії тут продовжують працювати фуд-корти та кав’ярні.