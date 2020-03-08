Про це повідомляє агентство 24.kg

Марш, за інформацією агентства, планувала провести організація Bishkek Feminist Initiatives. Активістки стали збиратися на площі Перемоги. Однак ходу перешкодили невідомі в масках. Вони стали розганяти присутніх, закидати їх камінням і курячими яйцями, рвати плакати.

Міліціонери, які патрулювали площу, стали затримувати учасниць маршу. Їх завели в автобуси і відвезли в УВС. Всього було затримано близько 50 осіб, включаючи декількох журналістів.

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У числі затриманих виявилися діти, а також іноземні громадяни.

Фото: Reuters

У будівлі УВС Свердловського району, куди доставили затриманих, зібралися кілька десятків їхніх прихильників. Туди прибули і їхні адвокати, однак їх, за інформацією 24.kg, відмовилися пропустити в будівлю (пізніше їх все ж пропустили). Заступник начальника ГУВС Бішкека Атантаєв Ерлан заявив журналістам, що міліціонери нібито не знали заздалегідь про планований марш.

За останніми даними, більшість затриманих звільнили.

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Жіночі марші проводилися в Бішкеку щорічно. Цього року напередодні 8 березня влада ухвалила повідомлення про ходу, заявивши при цьому, що не допустять використання на заході ЛГБТ-символіки, пославшись на те, що “цього не сприймає киргизьке суспільство”. Однак пізніше в центрі міста заборонили всі масові заходи в зв’язку з ризиком поширення коронавірусу.