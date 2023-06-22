Джерело: Sky news
Вибух стався в Іньчані близько 20:40 за місцевим часом у середу, 21 червня, де люди збирались напередодні фестивалю човнів-драконів.
Одна жінка сказала, що вона була приблизно за 50 метрів від ресторану, коли почула вибух. За її словами, з ресторану “йшов густий дим і в повітрі був сильний запах кухонного газу”.
“Двоє офіціантів вийшли з будівлі після вибуху, один з них одразу впав”, – додала вона.
Постраждалим терміново надали медичну допомогу. Кілька людей отримали порізи від осколків скла.
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій центральної влади повідомило, що пошуково-рятувальні роботи в ресторані були завершені вранці в четвер, 22 червня.
Для встановлення причин вибуху направлено слідчих.
- У суботу вранці, 17 червня, в Швейцарії під час зльоту повітряна куля загорілась і впала. Семеро людей постраждали.