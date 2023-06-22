У Китаї в ресторані барбекю внаслідок вибуху загинула 31 людина, семеро отримали поранення.

Джерело: Sky news

Вибух стався в Іньчані близько 20:40 за місцевим часом у середу, 21 червня, де люди збирались напередодні фестивалю човнів-драконів.

Одна жінка сказала, що вона була приблизно за 50 метрів від ресторану, коли почула вибух. За її словами, з ресторану “йшов густий дим і в повітрі був сильний запах кухонного газу”.

“Двоє офіціантів вийшли з будівлі після вибуху, один з них одразу впав”, – додала вона.

Постраждалим терміново надали медичну допомогу. Кілька людей отримали порізи від осколків скла.

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій центральної влади повідомило, що пошуково-рятувальні роботи в ресторані були завершені вранці в четвер, 22 червня.

Для встановлення причин вибуху направлено слідчих.