Мешканці міста Гуанчжоу, що на півдні Китаю, протестують проти карантинних обмежень через спалах пандемії COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, жителі міста зруйнували огорожі, які обмежували будинки й вишли на вулиці. Великі натовпи стрибають через повалені бар’єри та заповнюють вулиці після настання темряви в міському районі Хайчжу, який перебуває під обмежувальним карантинним режимом із 5 листопада, оскільки він є епіцентром спалаху корона вірусу у місті.

Звуки падіння металевих огорож лунають по всьому району та змішуються з вигуками та оплесками.

На одному з відео видно медичних працівників у захисному медичному одязі, які стоять осторонь, коли падають огорожі, намагаючись поговорити з людьми на вулицях. “Вони бунтують”, — промовила одна з жінок на відео, де зафіксовані протести мешканців Гуанчжоу.

За даними CNN, поки невідомо скільки людей брали участь в акції протесту та як довго вона тривала. Відповідні відеоролики з протестами були швидко видалені з інтернету.

Коли журналісти CNN зв’язалися з урядовою установою району Хайчжу, телефонний оператор сказав, що територія все ще “закрита”. На запитання, чи були протести останніми днями, оператор відмовився відповідати.

Зазначимо, що протести в Китаї – надзвичайно рідкісна подія, адже влада тримає жорсткий контроль над інакомисленнями. Ці протести виглядають як ще одна ознака громадського гніву та відчаю, що зростає через сувору політику уряду щодо боротьби з COVID-19.

Зараз Китай переживає сплеск інфекцій по всій країні, цього разу викликаний одночасними спалахами в кількох містах. У вівторок Національна комісія з охорони здоров’я Китаю повідомила про понад 17 772 нових випадки захворювання на COVID-19 по всій країні, що є найвищим показником із квітня 2021 року, причому понад чверть з них припадає на 19-мільйонне місто Гуанчжоу.

Минулого тижня місто заблокувало три райони, зокрема Хайчжу, намагаючись зупинити поширення пандемії, запровадивши низку обмежень на пересування й ділову діяльність мешканців. Відтак, останніми днями були введені додаткові заходи щодо районів з “високим ризиком”.

Заступник директора муніципальної комісії охорони здоров’я Гуанчжоу Чжан Ї заявив, що “заходи стримування пандемії” будуть посилені.

Натомість кількість випадків захворювання, яка зростає та відповідні заходи контролю змусили все більше мешканців Китаю засумніватися у вартості грубих заходів, які застосовує влада для боротьби з пандемією COVID-19, які містять у собі обов’язкову ізоляцію для тих, хто контактує з хворими на коронавірус, масове тестування та впровадження обмежень для районів й кварталів.

Район Хайчжу в Гуанчжоу, де відбувалися нічні протести, є прихистком для багатьох трудових мігрантів, які живуть у щільно заселених будинках у районах, відомих як “міські села”.

Їхні обставини можуть посилити труднощі репресивних карантинних обмежень, оскільки справжня кількість мешканців, які потребують необхідного забезпечення у певному житловому кварталі, може бути незрозумілою для чиновників, які доставляють товари. Також немає варіанту віддаленої роботи для збереження доходу для тих, хто працює на заводах і на будівництві.