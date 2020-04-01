У Лас-Вегасі через коронавірус закрився католицький притулок для бездомних. Тепер бездомні змушені спати на стоянці за 6 метрів один від одного.

Про це повідомляється в матеріалі американського каналу CNN.

“Минулого тижня один з бездомних, який скористався цією установою, дав позитивний результат на коронавірус, притулок був змушений закритися, в результаті чого 500 бездомних стали шукати нове місце для проживання”, – сказано в статті.

Уточнюється, що влада Лас-Вегаса створила тимчасовий притулок для бездомних людей на стоянці.

При цьому спочатку близько 50 волонтерів допомагали в облаштуванні тимчасового притулку, розстеливши на стоянці 24 000 квадратних футів килима для спальних килимків. Безхатченки, що приходили до притулку, міряли температуру.

“Це прямо тут допомагає нам відчувати себе в безпеці. В інших місцях ви не відчуваєте себе в безпеці”, – розповіла одна з бездомних.

Уточнюється, що лише в першу ніч у тимчасовому притулку було розміщено 66 людей.

Надалі місцева влада прийняла рішення прибрати тимчасовий килимок для ночівлі, бо він ніби сприяє поширенню інфекцій. Це викликало обурення у людей у ​​соціальних мережах, які побачили, в яких умовах змушені ночувати бездомні просто неба.

Після цього представник місцевої влади заявив, що одна з католицьких благодійних організацій відкриє новий притулок для бездомних вже в середині квітня і тоді тимчасовий притулок на стоянці буде закрито.