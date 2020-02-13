Про це повідомляє “Настоящее время”.

Відповідну пропозицію глава Латвії передав Комісії Сейму з прав людини і суспільних справ. Він пропонує переглянути норми закону про електронні ЗМІ, а також збільшити пропорції телепрограм на офіційних мовах країн Європейського союзу і Єврозони до 80%.

При цьому, по телебаченню повинні транслювати програми латвійських медіа, як державних, так і приватних, а також – регіональні програми.

“Якщо в основний пакет включені додаткові програми, то мінімум 80% з них повинні бути на офіційних мовах ЄС і Єврозони. Зараз цих мов 24, у тому числі англійська, німецька, іспанська та латиська. Фактично це означає зменшення кількості телепрограм російською мовою до 20% ефіру”, – сказано в повідомленні.

При цьому, президент зазначив, що такі вимоги повинні поширюватися не тільки на ефірні телеканали, але також і на постачальників послуг кабельного телебачення та електронні ЗМІ, що ретранслюють телепрограми.

“Сильний інформаційний простір – важливе питання безпеки країни і демократії в Латвії. Потрібно на законодавчому рівні зробити так, щоб жителям Латвії були доступні якісні і плюралістичні телепрограми, які зміцнюють приналежність Латвії до культурного простору Європи та сприяють включенню жителів Латвії в загальний інформаційний дискурс Європи”, – заявив з цього приводу президент.