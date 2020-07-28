В Латвії трудові мігранти з країн підвищеного ризику обов'язково тестуватимуться на коронавірус.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Тестування на коронавірус буде обов’язковим в Латвії для усіх іноземців, які прибули із країн підвищеного ризику задля роботи.

Дане рішення було прийнято латвійським урядом сьогодні.

Трудові мігранти будуть зобов’язані складати тести з 1 серпня. При цьому їм потрібно буде скласти два тести з різницею в кілька днів.

До отримання результату другого тесту особа має перебувати в Латвії на самоізоляції. Латвія оплачуватиме тести державним коштом тільки тоді, якщо за трудового мігранта платить податки підприємство. Інакше оплачувати тест доведеться самотужки.

Крім того, тестуватися на коронавірус повинні будуть запрошені діячі культури. При цьому оплачувати тест має організатор заходу, який запрошує артиста.