Про це повідомляє видання Delfi.

Відомо, що Кі Дук приїхав до Латвії 20 листопада. З 5 грудня чоловік не виходив на зв’язок. Сьогодні стало відомо, що він помер від ускладнень коронавірусу.

59-річний режисер прибув у Латвію із Санкт-Петербурга. Він хотів придбати будинок в Юрмалі та оформити посвідку на місце проживання. Однак Кі Дук не з’явився на зустріч. Його колеги забили на сполох.

Режисер помер в лікарні о 01:20 від ускладнень COVID-19. Смерть Кім Кі Дука підтвердила його перекладачка Дарина Крутова.

Кім Кі Дук – всесвітньо відомий південнокорейський режисер і сценарист. Він був лауреатом Венеціанського кінофестивалю за фільми “П’єта” і “Порожній будинок”, Каннського кінофестивалю за фільм “Аріран”, Берлінського кінофестивалю – за стрічку “Самаритянка”.

Останні декілька років Кім Кі Дук працював у Росії та Казахстані. Він навіть був головою журі Московського міжнародного кінофестивалю.