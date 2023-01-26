У 2022 році в Латинській Америці та Карибському басейні було вбито більше журналістів, ніж у будь-якій іншій частині світу, включаючи зону бойових дій в Україні.

Про це сповіщає The Guardian.

Повідомляється, що у всьому світі у 2022 році було вбито щонайменше 67 журналістів і працівників ЗМІ, що у півтора раза більше, ніж у 2021 році (45). Близько половини вбивств минулого року сталися в Латинській Америці та Карибському басейні, де було вбито 30 журналістів.

“Це неймовірна кількість людей… найбільша, яку ми коли-будь реєстрували в регіоні, – сказав програмний директор CPJ у Нью-Йорку Карлос Мартінес де ла Серна. – І в мене немає підстав думати, що цей рік буде іншим, якщо ми не побачимо радикально інших підходів з боку влади, наприклад, створення ефективних механізмів захисту для журналістів”.

У звіті CPJ йдеться, що зростання кількості вбивств у Латинській Америці та Карибському басейні відображає надмірний ризик, з яким стикаються журналісти в регіоні, висвітлюючи такі теми, як злочинність, корупція, бандитське насильство та навколишнє середовище.

Також CPJ заявив, що 15 журналістів вбито в Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Майже стільки ж журналістів вбито у Мексиці, країні, де офіційно панує мир, проте правозахисна група задокументувала рекордні 13 вбивств.

Окрім того, сімох журналістів було вбито на Гаїті, де після вбивства президента Жовенеля Моіса в липні 2021 року політична та гуманітарна криза погіршилася, і зараз немає жодного демократично обраного урядовця. Також задокументовано вбивства журналістів у Чилі, Колумбії, Еквадорі, Гватемалі, Гондурасі та Парагваї.

Зазначено, що новий уряд Бразилії пообіцяв створити спеціальну обсерваторію для моніторингу нападів на працівників ЗМІ.