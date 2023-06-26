Громадян Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України, обіцяючи грошову винагороду.

Джерело: BBC News

У виданні зазначили, що навесні 2023 року в соцмережі TikTok з’явилися відео, опубліковані студентами з Непалу, які опинилися в тренувальних таборах армії РФ. Відзначається, що в одному з відеороликів непалець похвалився довідкою про підписання контракту на військову службу.

При цьому, як наголосили в BBC, вказано винагороду в розмірі 195 тисяч рублів на місяць (близько 2300 доларів).

Автор одного з відео розповів, що приїхав з Непалу за студентською візою, однак до кінця навчання відчув нестачу грошей. Це й спонукало його піти добровольцем в російську армію. Студент пройшов медкомісію, здав письмовий тест з російської мови, після чого його зарахували до лав Збройних сил РФ.

При цьому, як розповів хлопець, йому телефонували інші непальці, які також хотіли воювати в російській армії, щоб заробити грошей, а потім “не просто залишитися в Росії, а перевезти сюди сім’ї”.

Нагадаємо, що очільник Служби державної безпеки Латвії (VDD) Нормундс Межвієтс попередив співгромадян про високий ризик вербування у разі візиту до Росії та Білорусі.

Як наголосив Межвієтс, розвідка з території РФ зараз становить найбільшу загрозу для жителів Латвії, оскільки вона використовує для своїх цілей людей, що проживають у Латвії або регулярно відвідують країну. Впродовж останніх кількох років латвійські силовики затримали кількох людей, які допомагали спецслужбам Росії та Білорусі. Виявлені випадки шпигунства здебільшого пов’язані з постачаннями для військових цілей.

Варто додати, що згідно з ексклюзивним дослідженням, російська воєнізована група “Вагнер” використовувала Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і навіть психологів на бойові дії, зокрема у війні РФ проти України.