На окупованих територіях так званих ЛНР і ДНР введені заборони на виїзд чоловікам, вік яких дозволяє брати участь у військових діях.

Про це йдеться у зверненні глави “ДНР” Дениса Пушиліна та указі очільника “ЛНР” Леоніда Пасечника.

Глава самопроголошеної ДНР Денис Пушилін у відеозверненні повідомив, що підписав указ про мобілізацію і закликав чоловіків, які “здатні тримати зброю в руках”, приходити до військових комісаріатів задля захисту їх сімей, дружин, дітей і матерів.

Інший лідер сепаратистів Леонід Пасечник невдовзі підписав подібний указ щодо “Луганської народної республіки”.

Заборона діє щодо чоловіків, віком від 18 до 55 років. Також в указах йдеться, що задля потреб бойовиків у місцевих можуть вилучати транспортні засоби або інше майно у підприємств, організацій або звичайних громадян.

У квазіреспубліках здійснюватиметься перехід економіки на стан воєнного часу.

Сепаратистська влада у п’ятницю оголосила про плани евакуації близько 700 000 людей, посилаючись на побоювання щодо неминучого нападу українських сил – звинувачення, які українська влада категорично заперечує.