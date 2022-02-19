Про це йдеться у зверненні глави “ДНР” Дениса Пушиліна та указі очільника “ЛНР” Леоніда Пасечника.
Глава самопроголошеної ДНР Денис Пушилін у відеозверненні повідомив, що підписав указ про мобілізацію і закликав чоловіків, які “здатні тримати зброю в руках”, приходити до військових комісаріатів задля захисту їх сімей, дружин, дітей і матерів.
Інший лідер сепаратистів Леонід Пасечник невдовзі підписав подібний указ щодо “Луганської народної республіки”.
Заборона діє щодо чоловіків, віком від 18 до 55 років. Також в указах йдеться, що задля потреб бойовиків у місцевих можуть вилучати транспортні засоби або інше майно у підприємств, організацій або звичайних громадян.
У квазіреспубліках здійснюватиметься перехід економіки на стан воєнного часу.
Сепаратистська влада у п’ятницю оголосила про плани евакуації близько 700 000 людей, посилаючись на побоювання щодо неминучого нападу українських сил – звинувачення, які українська влада категорично заперечує.
- Ніби “термінове” звернення ватажків терористичних організацій “Л/ДНР” щодо “евакуації” цивільного населення тимчасово окупованих територій було записане ще 16 лютого.
- 18 лютого слідчий комітет РФ заявив, що Збройні сили Україні жорстоко поводяться з цивільним населенням на Донбасі, використавши летальну зброю. Зокрема проти України відкрито кримінальну справу.
- Загалом протягом 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 66 порушень режиму тиші. 19 лютого внаслідок обстрілів загинув український захисник.