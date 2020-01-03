Про це повідомляє австралійське видання News.com.au.

“Не менш 20 людей загинули – 16 в штаті Новий Південний Уельс, 2 в Вікторії і 2 в Південній Австралії в результаті одного з руйнівних сезонів лісових пожеж. Є побоювання, що число жертв стихійного лиха може збільшитися”, – сказано в повідомленні.

За інформацією синоптиків, вже в найближчі дні на континенті слід очікувати температуру понад 40 градусів, а також сильні пориви вітру.

В даний момент в Австралію прибули вже 39 пожежних з США. Ще 10 пожежних з Канади і 61 пожежний з США повинні приїхати наступного тижня.

Повідомляється, що в результаті пожеж в країні вже зруйновано більше 1400 будинків.

Нагадаємо, що раніше супутник Himawari-8, який зараз знаходиться на орбіті в районі Австралії, передав знімки лісових пожеж на материку.