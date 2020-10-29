28 жовтня у реанімації помер електрогазозварник "Київводоканалу", який постраждав під час інциденту на вул. Тростянецькій.

Про це повідомляє пресслужба “Київводоканалу”.

“Лисюк Анатолій Петрович, 1959 р.н. працював у нас електрогазозварником 6 розряду. Ми висловлюємо щирі співчуття родичам загиблого. Усі витрати у зв’язку з похованням бере на себе “Київводоканал”, – йдеться у повідомленні.

Інший працівник, якого рятувальники дістали з колектора, перебуває у лікарні; ще один – лікується вдома.

Нагадаємо, що 28 жовтня під час проведення ремонтних робіт на перехресті вулиці Тростянецької та Харківського шосе, що у Дарницькому районі Києва, сталася аварія у колекторі. Постраждали четверо працівників “Київводоканалу” – їх змило сильним потоком холодної води.

Реконструкція Новодарницького колектора діаметром 1200 мм триває вже два роки, починаючи з 2018 р. Тривалість робіт, пов’язана зі складністю здійснення ремонтних робіт через велику глибину залягання колектора.