Про це повідомляє пресслужба “Київводоканалу”.
“Лисюк Анатолій Петрович, 1959 р.н. працював у нас електрогазозварником 6 розряду. Ми висловлюємо щирі співчуття родичам загиблого. Усі витрати у зв’язку з похованням бере на себе “Київводоканал”, – йдеться у повідомленні.
Інший працівник, якого рятувальники дістали з колектора, перебуває у лікарні; ще один – лікується вдома.
Нагадаємо, що 28 жовтня під час проведення ремонтних робіт на перехресті вулиці Тростянецької та Харківського шосе, що у Дарницькому районі Києва, сталася аварія у колекторі. Постраждали четверо працівників “Київводоканалу” – їх змило сильним потоком холодної води.
Реконструкція Новодарницького колектора діаметром 1200 мм триває вже два роки, починаючи з 2018 р. Тривалість робіт, пов’язана зі складністю здійснення ремонтних робіт через велику глибину залягання колектора.
- У липні у Подільському районі Києва стався прорив труби, через що рух автомобільного транспорту було тимчасово обмежено.