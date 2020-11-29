Про це повідомляє пресслужба регіонального управління Нацполіціі.
У поліції заявили, що дізналися про подію під час моніторингу соцмереж.
“Проведеною перевіркою встановлено, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність”, – повідомили в поліції.
В ході розслідування правоохоронці встановили, що в лікарні є два електрогенератора на випадок аварійного відключення світла, але їх цього разу не задіяли.
Слідчі відкрили кримінальнепроваждення за статтями про службову недбалість і вбивство через необережність (ч.2 ст.367, ч.2 ст.119 КК України).
- Раніше керівник Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що за гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом не купили жодного апарату для штучної вентиляції легенів (ШВЛ).