Про це повідомляє Bloomberg.
Протягом липня з Китаю на внутрішній ринок було передано 8621 електромобіль Tesla. Їх виготовляють на заводі в Шанхаї. Це на 69 % менше, ніж в червні. Місяць тому було експортовано 28 тисяч 138 автомобілів.
При цьому, в компанії повідомили про збільшення кількості експортованих електромобілів. В червні таких було 5017, а в липні – 24 тисячі 347. Більшу частину електромобілів Tesla експортували з Китаю в країни Європи.
Тобто загальні показники постачання за останні місяці майже не змінились. В липні вони скоротилися тільки на 0,6% (в порівнянні з червнем).
На це могли вплинути кілька факторів. Зокрема, наприкінці червня уряд Китаю вимагав забрати назад майже всі продані в країні автомобілі, аби виправити певні проблеми, пов’язані з безпекою. Це понад 285 тисяч електромобілів.
Окрім цього, в березні Китай заборонив паркувати електромобілі Tesla на території військових баз, бо відеокамери, встановлені на них, нібито можуть збирати секретну інформацію, яка буде розкривати дані про географічне місце воєнних об’єктів. Тоді Ілон Маск особисто казав, що це просто неможливо.
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Ще одна причина – конкуренція на ринку електромобілів. Tesla конкурує з місцевими китайськими компаніями. До прикладу, компанія Li Auto поставила в липні понад 8,5 тисяч електромобілів, Xpeng – понад 8 тисяч електромобілів, а Nio – майже 8 тисяч електромобілів.
Нагадаємо, що акції Tesla Inc. впали напередодні звіту компанії про прибутки. Ймовірно, це пов’язано з криптовалютою.
- У лютому Tesla заявила про інвестиції в біткоїни в розмірі 1,5 мільярда доларів. Відтоді Tesla продала частину криптовалюти, а Маск став критиком біткойнів з причин, серед яких споживання енергії.
- Також Tesla почала приймати біткоїни як оплату за електромобілі, але в травні відмовилася від цього.
- В червні Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу буде використовуватися чиста енергія.