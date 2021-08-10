В липні різко впали показники постачання автомобілів Tesla з Китаю на місцевий ринок. Показники впали на 69%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом липня з Китаю на внутрішній ринок було передано 8621 електромобіль Tesla. Їх виготовляють на заводі в Шанхаї. Це на 69 % менше, ніж в червні. Місяць тому було експортовано 28 тисяч 138 автомобілів.

При цьому, в компанії повідомили про збільшення кількості експортованих електромобілів. В червні таких було 5017, а в липні – 24 тисячі 347. Більшу частину електромобілів Tesla експортували з Китаю в країни Європи.

Тобто загальні показники постачання за останні місяці майже не змінились. В липні вони скоротилися тільки на 0,6% (в порівнянні з червнем).

На це могли вплинути кілька факторів. Зокрема, наприкінці червня уряд Китаю вимагав забрати назад майже всі продані в країні автомобілі, аби виправити певні проблеми, пов’язані з безпекою. Це понад 285 тисяч електромобілів.

Окрім цього, в березні Китай заборонив паркувати електромобілі Tesla на території військових баз, бо відеокамери, встановлені на них, нібито можуть збирати секретну інформацію, яка буде розкривати дані про географічне місце воєнних об’єктів. Тоді Ілон Маск особисто казав, що це просто неможливо.

Ще одна причина – конкуренція на ринку електромобілів. Tesla конкурує з місцевими китайськими компаніями. До прикладу, компанія Li Auto поставила в липні понад 8,5 тисяч електромобілів, Xpeng – понад 8 тисяч електромобілів, а Nio – майже 8 тисяч електромобілів.

Нагадаємо, що акції Tesla Inc. впали напередодні звіту компанії про прибутки. Ймовірно, це пов’язано з криптовалютою.