У Лисичанську (Луганська область) патрульні поліціянти врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з мосту в крижану воду після сварки зі своїм хлопцем.

Про це поінформували в прес-службі Патрульної поліції в Луганській області.

Згідно з повідомленням, під час патрулювання екіпаж патрульних зупинив юнак зі словами: “Моя дівчина хоче стрибнути з мосту, підвезіть мене туди”. Хлопець пояснив, що посварився зі своєю 17-річною подругою, після чого вона подзвонила і сказала, що вчинить самогубство.

Патрульні Михайло Єремєєв та Дмитро Козюберда посадили хлопця в авто і негайно вирушили до мосту через річку Сіверський Донець. Дівчина справді перебувала там.

Інспектори попросили хлопця не підходити до неї і спробували налагодити контакт із дівчиною.

“На прохання поліціянтів не робити цього дівчина плакала й кричала. У цей час її хлопець не втримався й почав бігти до неї. Найстрашніше сталося в одну мить. Щойно вона побачила його — не вагаючись, стрибнула вниз”, – зазначається в повідомленні.

Поліціянти кинулися до річки, щоб врятувати дівчину, яку вже несла течія. На вулиці був мороз, і вода в річці була крижана, тому у патрульних залишалося мало часу.

“На очах у поліціянтів вона швидко йшла під воду головою вниз. Верхній одяг дівчини, який набрав води, прискорював цей процес. Патрульні допливли до неї, якнайшвидше витягнули на берег”, – сказано в повідомленні.

Патрульні дістали з води дівчину, яка стрибнула з мосту “Коли на твоїх очах 17-річна дівчина стрибає з мосту в крижану річку — ти не маєш часу на вагання. У такій ситуації є одне-єдине правильне рішення — у будь-який спосіб врятувати її”. Лисичанськ. Під час патрулювання екіпаж патрульних зупинив молодий чоловік зі словами: “Моя дівчина хоче стрибнути з мосту, підвезіть мене туди”. Хлопець пояснив, що посварився зі своєю 17-річною подружкою, вона телефонує і каже, що скоїть самогубство. Патрульні Михайло Єремєєв та Дмитро Козюберда посадили юнака до авто й негайно попрямували на міст, що через річку Сіверський Донець. Дівчина й справді перебувала там. Інспектори попросили хлопця не підходити до неї й спробували самі налагодити контакт. На прохання поліцейських не робити цього — дівчина плакала й кричала. У цей час її хлопець не втримався й почав бігти до неї. Найстрашніше сталося в одну мить. Щойно вона побачила його — не вагаючись, стрибнула вниз. Патрульні вмить кинулися на порятунок. Крижана вода у річці, – 7°C на вулиці й дуже мало часу на те, щоб дістати її з води. Обоє патрульних полізли у річку, аби врятувати дівчину. ЇЇ несло течією. На очах у поліцейських вона швидко йшла під воду головою вниз. Верхній одяг дівчини, який набрав води, прискорював цей процес. Патрульні допливли до неї, якнайшвидше витягнули на берег. Дівчина була без свідомості й посиніла від холоду. Інспектори почали робити їй непрямий масаж серця, після чого вона відкашляла воду й отямилася. Аби врятована хоч трохи зігрілася, патрульні зняли з неї верхній одяг й вкрили своїми куртками й бронежилетами. Надалі інспектори допомогли транспортувати дівчину до карети швидкої. Медики надали їй невідкладну допомогу та шпиталізували до лікарні. Михайло Єремєєв та Дмитро Козюберда — сьогодні ці патрульні стали янголами-охоронцями для 17-річної дівчини. Мокрі до нитки, замерзлі від крижаної річкової води, з втопленими мобільними телефонами, але щасливі від того, що врятували життя. День пройшов не дарма. Завжди на варті ваша патрульна поліція! Опубліковано Патрульна поліція Луганської області Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.

Дівчина була непритомна й синя від холоду. Інспектори почали робити їй непрямий масаж серця, і вона прийшла до тями. Щоб дівчина хоч трохи зігрілася, патрульні накрили її своїми куртками й бронежилетами.

Надалі вони допомогли транспортувати дівчину в карету швидкої допомоги. Медики надали їй невідкладну допомогу і госпіталізували в лікарню.