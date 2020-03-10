Литовський суд не визнав свідоцтво про розірвання шлюбу, яке було видано в тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Уточнюється, що рішення про невизнання легальним рішення кримського судді про розірвання шлюбу було ухвалене Апеляційним судом Литви.

Спочатку клопотання жінки, яка вимагала у литовських відомств визнати легальність рішення, було відхилено РАГСом Вільнюса.

Пізніше Вільнюський окружний суд також відмовився розривати шлюб, звернувшись за роз’ясненнями до Апеляційного суду.

В кінці лютого, 2020 року Апеляційний суд в свою чергу визнав законність дій співробітників РАГСу.

При цьому суддя підкреслив, що анексія Криму була здійснена з порушенням міжнародних правових норм і територіальної цілісності України, а тому “документи”, видані після окупації, не мають в Литві юридичної сили.