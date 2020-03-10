Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Уточнюється, що рішення про невизнання легальним рішення кримського судді про розірвання шлюбу було ухвалене Апеляційним судом Литви.

Спочатку клопотання жінки, яка вимагала у литовських відомств визнати легальність рішення, було відхилено РАГСом Вільнюса.

Пізніше Вільнюський окружний суд також відмовився розривати шлюб, звернувшись за роз’ясненнями до Апеляційного суду.

В кінці лютого, 2020 року Апеляційний суд в свою чергу визнав законність дій співробітників РАГСу.

При цьому суддя підкреслив, що анексія Криму була здійснена з порушенням міжнародних правових норм і територіальної цілісності України, а тому “документи”, видані після окупації, не мають в Литві юридичної сили.

  • У середу, 26 лютого, відзначається День опору Криму російській окупації. Досі цей день не був заснований на рівні указу президента України.
  • Міністерство закордонних справ України в річницю незаконної анексії Криму Росією вказало на репресії на півострові.
  • Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ООН нагадав про незаконну анексію Криму Росією і порушеннях прав людини на півострові.