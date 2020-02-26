18:39 Конституційний суд Німеччини скасував заборону на евтаназію
18:12 «Манчестер Сіті» в суді оскаржує рішення про відсторонення від єврокубків
17:59 Стало відомо, хто цього року отримає почесну премію «Золота Дзиґа»
17:37 У Литві оголосили режим екстремальної ситуації через коронавірус
17:28 Програмісти згенерували «всі можливі» мелодії, щоб музиканти перестали судитися через авторські права
17:20 Скалецька розповіла, чи стартуватиме у квітні другий етап медреформи
17:08 У Парижі під феміністичними гаслами пройшов показ Christian Dior
16:42 В Італії від коронавірусу померли вже 12 людей
16:39 Расизм та ксенофобія не подолають вірус: дизайнер Філліп Лім виступив на захист азійців
16:32 Експомічник президента РФ Сурков пояснив свою відставку
Партнерський матеріал
16:05 4 березня в Києві презентують промоутерську компанію зі змішаних єдиноборств
16:02 Співробітники посольства США записали звернення до річниці анексії Криму
15:59 З нормальними дорогами і вбиральнями: Зеленський пояснив, якою кримчани мають бачити Україну
15:56 Facebook забороняє рекламу, яка обіцяє вилікувати від коронавірусу
15:51 «Новий канал» просить суд виключити Варнаву зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці
Партнерський матеріал
15:40 Залучення інвестицій в Україну в фокусі форуму Level UP Ukraine 2020
15:32 «Вони пи*дять гроші американські»: як в ДБР обшуки у Аласанії пояснювали
Ексклюзив
15:29 Ахметов пропонував «слугам народу» по $2 млн при голосуванні по ринку електроенергії, – джерела
15:25 Стало відомо, який смартфон був найпопулярнішим в 2019 році
15:22 У Гонконзі мешканцям виплатять по $1200, щоб полегшити їхнє фінансове становище
15:08 На Донбасі загинув український військовий
15:03 У Вірменії судять експрезидента Саргсяна
14:59 Трубу прорвало: як в ДБР справу проти телеканалу «Прямий» клепали
14:42 Квитки розкупають заздалегідь: Сенцов розповів про світову прем’єру фільму «Номери»
14:12 Від коронавірусу помер перший громадянин Франції
13:59 Аваков запропонував відкрити для ЗМІ засідання Кабміну, а Гончарук побачив в цьому загрозу
13:43 Трубу прорвало: як екс-глава ДБР намагався відсторонитися від ролі Портнова при обшуках на «Прямому»
13:33 У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова
13:26 У Саудівській Аравії співачці загрожує арешт за реп про Мекку
13:01 Завтра у більшості областей України очікуються дощі
12:43 Сандерс має більшість підтримки серед афроамериканців

У Литві оголосили режим екстремальної ситуації через коронавірус

Уряд Литви сьогодні, 26 лютого, оголосив режим екстремальної ситуації через загрозу поширення коронавірусу.

Середа, 26 лютого 2020, 17:37

Про це повідомляє Delfi.

За словами віцеміністра охорони здоров’я Альгірдаса Шешяльгіса, рішення було необхідно у зв’язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом і поширенням його в Європі.

Відзначається, що в Литві поки немає зафіксованих випадків коронавірусу.

Також уряд постановив створити Державний оперативний центр екстремальних ситуацій, який координуватиме дії по опору вірусу. Цей центр очолив міністр охорони здоров’я Ауреліюс Верига.

Повідомляється, що оголошення режиму екстремальної ситуації дасть змогу спростити використання державного резерву для контролю над ситуацією, придбання різних засобів без конкурсних закупівель, а такожприймати обов’язкові до виконання приписи щодо міграції з певних країн або регіонів у Литву і з неї.

Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.

  • Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
  • Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях в комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.
Теги: коронавірус, Литва

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!