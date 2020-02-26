У Литві оголосили режим екстремальної ситуації через коронавірус

Уряд Литви сьогодні, 26 лютого, оголосив режим екстремальної ситуації через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Delfi.

За словами віцеміністра охорони здоров’я Альгірдаса Шешяльгіса, рішення було необхідно у зв’язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом і поширенням його в Європі.

Відзначається, що в Литві поки немає зафіксованих випадків коронавірусу.

Також уряд постановив створити Державний оперативний центр екстремальних ситуацій, який координуватиме дії по опору вірусу. Цей центр очолив міністр охорони здоров’я Ауреліюс Верига.

Повідомляється, що оголошення режиму екстремальної ситуації дасть змогу спростити використання державного резерву для контролю над ситуацією, придбання різних засобів без конкурсних закупівель, а такожприймати обов’язкові до виконання приписи щодо міграції з певних країн або регіонів у Литву і з неї.

Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.