Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Литовській комісії з радіо і телебачення рекомендували заборонити трансляцію телеканалів групи RT.

Про це повідомляє Delfi.

Щоб це зробити, Єврокомісія повинна надати роз’яснення з приводу того, що санкції Євросоюзу поширюються на внесених в “чорний список” осіб, а також контрольовані ними підприємства й організації.

Відповідно, литовський регулятор отримає рекомендації щодо каналів цієї групи.

“Ми говоримо про державне новинне агентство “Росія сьогодні”, іншими словами, RT. Її генеральним директором є Дмитро Кисельов, який знаходиться під санкціями, і за статутом цього підприємства, організації він насправді є одноосібним керівником, призначеним президентом Росії, він сам призначає чиновників, встановлює структуру, політику, керує економічними, фінансовими справами цієї організації”, – пояснив Лінкявічюс.

Він нагадав, що перші обмеження щодо роботи російських телеканалів в Литві були прийняті ще сім років тому.

Він пояснив, що якщо групу телеканалів таки заблокують, то це буде пов’язано з економічними санкціями щодо Кисельова, а не цензурою контенту.