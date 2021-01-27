В Україні розпочалася активна підготовка до вакцинації населення проти коронавірусу. Зокрема, вже сформовані понад 400 мобільних бригад.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-дискусії “Вакцинація. Корупція. COVID-19”.

Так, Ляшко зазначив, що у складі мобільної бригади знаходяться двоє медичних працівників, лікар та водій.

“У лютому в нас очікується постачання з двох джерел. Перше – це COVAX, друге – це закупівля державним коштом. Щодо закупівлі державним коштом, я не можу озвучувати деталі. Там ідуть перемовини, є питання конфіденційності. Деталі озвучить міністр, або прем’єр-міністр після підписання договорів”, – заявив Ляшко.

За його словами, щеплення будуть проводити в спеціальних пунктах при амбулаторіях та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Мобільні бригади будуть виїжджати в установу охорони здоров’я та організовані колективи, зокрема заклади освіти та великі підприємства.

“На одну мобільну бригаду розраховується кількість проведених щеплень, це близько 100 в добу. В той час, як в пунктах щеплень, менше, але там доступність буде більше. Але всі будуть мати доступ”, – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що у третьому кварталі 2021 року в Україні очікується збільшення кількості вакцини. Це дозволить планувати щеплення інших груп населення.