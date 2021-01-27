Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-дискусії “Вакцинація. Корупція. COVID-19”.
Так, Ляшко зазначив, що у складі мобільної бригади знаходяться двоє медичних працівників, лікар та водій.
“У лютому в нас очікується постачання з двох джерел. Перше – це COVAX, друге – це закупівля державним коштом. Щодо закупівлі державним коштом, я не можу озвучувати деталі. Там ідуть перемовини, є питання конфіденційності. Деталі озвучить міністр, або прем’єр-міністр після підписання договорів”, – заявив Ляшко.
За його словами, щеплення будуть проводити в спеціальних пунктах при амбулаторіях та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Мобільні бригади будуть виїжджати в установу охорони здоров’я та організовані колективи, зокрема заклади освіти та великі підприємства.
“На одну мобільну бригаду розраховується кількість проведених щеплень, це близько 100 в добу. В той час, як в пунктах щеплень, менше, але там доступність буде більше. Але всі будуть мати доступ”, – сказав Ляшко.
Головний санітарний лікар додав, що у третьому кварталі 2021 року в Україні очікується збільшення кількості вакцини. Це дозволить планувати щеплення інших груп населення.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.