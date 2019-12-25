Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії на даний момент знаходиться 2000 бійців ПВК "Вагнера".

Це передає турецьке агентство Anadolu.

“Для чого і чому сьогодні в Лівії перебувають п’ять тисяч і найманців з Судану і дві тисячі найманців з ПВК “Вагнер”? Що вони там роблять?”, – сказав Ердоган.

При цьому турецький лідер також нагадав, що Туреччина підтримує уряд національної згоди Лівії, а не Лівійську національну армію.

Раніше в деяких ЗМІ повідомлялося, що “вагнеровці” в Лівії надають військову підтримку силам Лівійської національної армії.

Нагадаємо, що в Лівії на сьогодні встановилося двовладдя. У країні йде війна між двома основними угрупованнями.

