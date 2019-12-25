Це передає турецьке агентство Anadolu.
“Для чого і чому сьогодні в Лівії перебувають п’ять тисяч і найманців з Судану і дві тисячі найманців з ПВК “Вагнер”? Що вони там роблять?”, – сказав Ердоган.
При цьому турецький лідер також нагадав, що Туреччина підтримує уряд національної згоди Лівії, а не Лівійську національну армію.
Раніше в деяких ЗМІ повідомлялося, що “вагнеровці” в Лівії надають військову підтримку силам Лівійської національної армії.
Нагадаємо, що в Лівії на сьогодні встановилося двовладдя. У країні йде війна між двома основними угрупованнями.
- Служба безпеки України має докази, що військово-транспортний літак Іл-76 14 червня 2014 року збили в аеропорту Луганська найманці ПВК “Вагнера” за наказом Кремля.