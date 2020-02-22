На території Лівії підтверджено перший випадок зараження коронавірусом з Китаю. Зараженою виявилася жінка, яка прилетіла з Ірану.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Лівану Хаммад Хасан.

Тест на коронавірус у 45-річної жінки взяли ще в аеропорту Бейрута. Він дав позитивний результат.

На даний момент пацієнтка в стабільному стані в ізольованій палаті столичної клініки імені Рафіка Харірі.

Через цей випадок під спостереження взяті всі пасажири рейсу. У ще двох пасажирів є підозра на зараження.

“Немає необхідності перебільшувати паніку”, – заявив він.