Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Лівану Хаммад Хасан.
Тест на коронавірус у 45-річної жінки взяли ще в аеропорту Бейрута. Він дав позитивний результат.
На даний момент пацієнтка в стабільному стані в ізольованій палаті столичної клініки імені Рафіка Харірі.
Через цей випадок під спостереження взяті всі пасажири рейсу. У ще двох пасажирів є підозра на зараження.
“Немає необхідності перебільшувати паніку”, – заявив він.
- Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.