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В лютому зміниться порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом

З 9 лютого 2020 року набувають чинності зміни до порядку перетинання адмінмежі з окупованим Кримом дітям віком до 16 років.

Четвер, 16 січня 2020, 12:12

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зокрема, виїзд на тимчасово окуповану територію Криму дітей віком до 16 років з 9 лютого буде можливий у супроводі когось із батьків, або уповноважених ними осіб.

“Така можливість виникає, якщо ці діти в’їхали на підконтрольну українській владі територію в супроводі цих дорослих (когось із батьків чи уповноважених ними осіб). У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов’язкова“, – пояснили в ДПСУ.

Водночас, виїзд дітей віком від 14 до 16 років на тимчасово окуповану територію України, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу за наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В’їзд у Крим громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з Криму осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом (підрозділом) ДМС.

Крім того, змінами передбачено, що виїзд на територію Криму та в’їзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

  • Раніше повідомлялося, що жителів анексованого півострова Крим при в’їзді на материкову частину України будуть питати про мету поїздки.
Теги: Межа, Діти, ДПСУ, Крим

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