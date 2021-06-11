У «ЛНР» бойовики напилися і влаштували стрілянину, в смертях звинуватили ЗСУ

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Північ”
У п’ятницю, 11 червня, на тимчасово окупованій території Луганської області, в районі Голубівського померли п’ятеро бойовиків.
Як стало відомо українській розвідці, смерті спричинила перестрілка між бойовиками.
“Найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину, внаслідок якої один найманець наніс вогнепальні поранення несумісні з життям своїм співслужбовцям, після чого усвідомивши тяжкість злочину вчинив самогубство”, — йдеться в повідомленні.
В ОТУ наголосили, що цей випадок — непоодинокий, і зазначили, що незаконні збройні формування намагаються видавати це за бойові втрати й порушення режиму припинення вогню зі сторони Збройних Сил України.
Відповідні повідомлення з’явилися в п’ятницю на заблокованих в Україні сайтах “інформаційних агенцій” окупантів.
Зокрема, з посиланням на речника “управління народної міліції” заявляли, що вбивство п’ятьох осіб нібито скоїла диверсійна група української військових. Водночас там зауважували, що характер пострілів був різним: один бойовик загинув від пострілу в голову, інших було розстріляно. Цей опис не суперечить даним розвідки про розстріл бойовиком товаришів по службі та подальше самогубство.
- Нагадаємо, у п’ятницю, 11 червня, на Донбасі унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.
- Станом на 27 травня повідомлялося, що за час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито.
- Радники лідерів держав “нормандського формату” (України, Франції, Німеччини та Росії) не змогли домовитися про повернення до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.