У «ЛНР» бойовики напилися і влаштували стрілянину, в смертях звинуватили ЗСУ

ЗеПорушення

48

Всього порушень

17

Днів без порушень
23:09 Депутатку «Голосу» виключили з чату фракції за дописи про підкилимні ігри керівництва
22:54 Вітренко визнав, що зміни в керівництві «Нафтогазу» «не відповідали західним стандартам»
22:48 У Техасі кондитерська здобула популярність через печиво, прикрашене кольорами прапора ЛГБТК+
22:17 Johnson & Johnson має утилізувати майже 60 млн доз вакцин
21:50 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 11 червня
21:35 Фейкову «міськраду» ліквідували в Запорізькій області
21:13 За лаштунками G7: яскраві фото з міжнародного саміту
21:06 Бредлі Купер прокоментував чутки про роман Ірини Шейк та Каньє Веста
21:00 Туреччина – Італія: Де дивитися трансляцію матчу-відкриття Євро-2020
20:57 Окупація Криму: розслідування щодо Аксьонова, Поклонської та інших завершено
20:44 Наомі Кемпбелл поділилася архівними світлинами на початку кар’єри
20:39 Ангела Меркель 15 липня прилетить з офіційним візитом до США
20:21 Депутати трьох фракцій наполягають на розслідуванні справи «вагнерівців» у рамках нової ТСК
20:19 Мінськ звинуватив Україну в цензурі й тиску на опозиційні ЗМІ через заборону трансляції каналу «Беларусь 24»
20:18 Губернатор Техасу збирається побудувати стіну на кордоні, аби не пускати нелегальних мігрантів
19:52 Netflix запустив власний інтернет-магазин
19:34 «Не можу дочекатися зустрічі з нею»: Кейт Міддлтон прокоментувала народження Лілібет
19:20 До фото-флешмобу з новою формою збірної України приєдналося посольство Канади
19:15 Українцям можуть дозволити вільний в’їзд до Німеччини з 1 липня, але є умова
19:04 Країни G7 передадуть мільярд доз вакцин проти коронавірусу
18:58 У Харкові стадіон «Металіст» передали у власність міста
18:57 Найшвидша Tesla: Ілон Маск презентував новий електромобіль 
18:32 В’єтнамець вкрав верифікований Facebook-акаунт нардепки Лади Булах
18:20 «Скотство» на «1+1»: реакції соцмереж на етер «Права на владу»
18:19 Обшуки в «Нафтогазі»: посадовців підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільярди
17:31 Лідери НАТО очікують, що Байден запевнить їх у підтримці з боку США
15:58 Працівники посольства Великої Британії також сфотографувалися у новій формі збірної України
15:56 У Великій Британії гігантські Пікачу протестували перед самітом G7, – фото
15:32 Меган Маркл пожертвувала 2000 примірників своєї дитячої книги школам і бібліотекам
15:21 Мін’юст США за часів президентства Трампа вимагав у Apple дані про конгресменів-демократів

У «ЛНР» бойовики напилися і влаштували стрілянину, в смертях звинуватили ЗСУ

На Донбасі 5 бойовиків загинули під час п'яної перестрілки. Окупанти звинуватили в їхній смерті Україну. 

П’ятниця, 11 червня 2021, 22:13

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Північ”

У п’ятницю, 11 червня, на тимчасово окупованій території Луганської області, в районі Голубівського померли п’ятеро бойовиків.

Як стало відомо українській розвідці, смерті спричинила перестрілка між бойовиками.

“Найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину, внаслідок якої один найманець наніс вогнепальні поранення несумісні з життям своїм співслужбовцям, після чого усвідомивши тяжкість злочину вчинив самогубство”, — йдеться в повідомленні.

В ОТУ наголосили, що цей випадок — непоодинокий, і зазначили, що незаконні збройні формування намагаються видавати це за бойові втрати й порушення режиму припинення вогню зі сторони Збройних Сил України.

Відповідні повідомлення з’явилися в п’ятницю на заблокованих в Україні сайтах “інформаційних агенцій” окупантів.

Зокрема, з посиланням на речника “управління народної міліції” заявляли, що вбивство п’ятьох осіб нібито скоїла диверсійна група української військових. Водночас там зауважували, що характер пострілів був різним: один бойовик загинув від пострілу в голову, інших було розстріляно. Цей опис не суперечить даним розвідки про розстріл бойовиком товаришів по службі та подальше самогубство.

Теги: бойовики ЛНР, ЗСУ, стрілянина

Читати #Букви у Telegram і у Facebook