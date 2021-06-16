Терористи "ЛНР" нібито отримали свідчення затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича, який певний час був на Донбасі у 2014-2015 роках. МЗС України вимагає пояснень від Білорусі.

Про це в коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У середу, 16 червня, ресурси, підконтрольні окупаційній “владі” окремих районів Луганської області, з посиланням на “генерального прокурора” заявили про те, що бойовикам нібито вдалося отримати свідчення затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Раніше невизнаний президент країни Олександр Лукашенко називав Романа Протасевича терористом та звинувачував в участі у війні на Донбасі та вбивствах людей на сході України.

Журналіст Протасевич справді був на Донбасі у 2014-2015 роках, але, за словами екскомандира “Азова” Андрія Білецького, участі у бойових діях не брав. Терористи “ЛНР” своєю чергою хочуть довести зворотне і покарати білоруського опозиціонера.

У МЗС України переконані, що такі заяви бойовиків є частиною зусиль РФ щодо надання “Л/ДНР” хоч якоїсь псевдосуб’єктності. Зближення Росії та Білорусі в цьому контексті МЗС розглядає як ризики для України.

“На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади [з проханням] надати офіційні пояснення”, — зазначив Ніколенко.

Затримання Протасевича

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега. Йому висунули звинувачення за 3 статтями.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.