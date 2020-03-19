У Лондоні з четверга, 19 березня, закриють до 40 станцій метрополітену через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це напередодні оголосила компанія Transport for London (TfL), котра керує транспортною системою міста.

“Із завтрашнього дня (з 19 березня, – ред.) до 40 станцій лондонського метро, які не перетинаються з іншими лініями, будуть закриті до подальшого розпорядження”, – сказано в повідомленні.

Таке рішення прийнято для запобігання поширенню коронавірусу.

З п’ятниці повністю припинить роботу коротка лінія метро, яка зв’язує вокзал Ватерлоо і лондонський район Сіті (Waterloo & City line). Крім того, з п’ятниці метро перестане працювати по ночах (досі кілька ліній метрополітену працювали цілодобово по п’ятницях і суботах).

При цьому нічні маршрути автобусів збережуться (вони необхідні для підвозу співробітників життєво важливих організацій), але інтервали їх руху збільшаться.

З понеділка, 23 березня, планується збільшити інтервали руху інших видів транспорту, в тому числі трамваїв на півдні Лондона.

Мер Лондона Садік Хан закликав жителів міста здійснювати лише дійсно необхідні поїздки.

“Люди не повинні їздити, ні на чому, без крайньої необхідності. Лондонцям слід уникати соціальної взаємодії без абсолютної необхідності, в зв’язку з чим їм не слід користуватися транспортною мережею без необхідності”, – заявив Садік Хан.

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що в столиці вірус поширюється швидше, ніж в інших частинах Сполученого Королівства, повідомляє агентство ВВС. Він закликав людей працювати з дому, а також уникати барів, пабів та ресторанів.

Згідно з останніми даними, в Лондоні було підтверджено понад 900 випадків зараження COVID-19, померли 34 людини.

ДОВІДКА. Лондонський метрополітен – один із найбільших у світі, його мережа складається з 11 ліній загальною протяжністю 402 км, з яких 45 % проходить під землею. Лондонське метро налічує 270 станцій.