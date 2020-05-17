Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Уточнюється, що під час протесту проти карантинних обмежень поліцією були заарештовані 19 осіб за умисне порушення соціального дистанціювання.

Протест відбувався в Гайд-парку Лондона. Учасники ігнорували неодноразові прохання поліцейських розійтися.

“Відносно невелика група в Гайд-парку зібралася разом, щоб висловити протест проти обмежень в явне порушення вказівок, піддаючи себе та інших до ризику зараження”, – сказано в повідомленні поліції.

Повідомляється, що 19 порушників було затримано поліцейськими під час розгону протесту. Ще десять людей отримали повідомлення про фіксовані покарання.

Нагадаємо, що уряд Великобританії на минулому тижні виклав плани послаблення карантину. Тепер людям можна гуляти в парку, однак збори великими групами як і раніше не дозволені.