Про це повідомляє телеканал CNN.
Глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що на зустрічі, яка відбудеться через два дні, міністри будуть домовлятися, як країни будуть діяти для притягнення винних до відповідальності.
“Ми домовимося, як наші країни будуть діяти окремо, і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим сім’ям”, – сказав він.
Як відомо, в результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.