Через два дні в Лондоні (Великобританія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані 8 січня.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що на зустрічі, яка відбудеться через два дні, міністри будуть домовлятися, як країни будуть діяти для притягнення винних до відповідальності.

“Ми домовимося, як наші країни будуть діяти окремо, і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим сім’ям”, – сказав він.

Як відомо, в результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.