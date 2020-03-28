У Лондоні виставковий центр ExCel Centre перетворюють на тимчасовий шпиталь з тисячами місць для пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Очікується, що новий медичний заклад відкриється найближчими днями У ньому буде передбачено до 4 тисяч ліжок.

Як повідомляє британська телевізійна корпорація ITV, в центрі ExCeL зазвичай проводяться різні масштабні заходи: наприклад, Лондонський тиждень весільної моди і MCM London Comic Con. Він також є місцем проведення Міжнародної виставки озброєнь DSEI, а під час Олімпійських ігор 2012 року площа центру була розділена на зали, в яких проводилися змагання.

Як зазначив генеральний директор Національної служби охорони здоров’я Англії Саймон Стівенс, будівництво нових лікарень в “дуже короткі терміни” є частиною “безпрецедентної відповіді Британії” на коронавірус.

Він анонсував будівництво ще двох лікарень – у Національному виставковому центрі Бірмінгема і Центральному конференц-центрі Манчестера.

Як повідомляє агентство Reuters, кількість смертей від COVID-19 в Великої Британії перевищила 1000. Протягом доби було підтверджено рекордні 260 жертв.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання становить 17 089, що на 17,5 % більше, ніж днем раніше.